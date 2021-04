Serie A, lotta retrocessione: è bagarre in zona rossa, diversi club coinvolti (Di giovedì 22 aprile 2021) Serie A, la lotta retrocessione s’infiamma sempre più grazie al recupero in volata del nuovo Cagliari di Leonardo Semplici che, grazie alle due ultime vittorie, si è rimesso in gioco per la salvezza tirando nel turbine rosso diversi club di massima Serie. Saranno giornate calde quelle che ci separano dalla fine di questa stagione nei bassifondi di classifica. Tante candidate ed un solo posto rimasto, quasi certamente, per retrocedere in Serie B. Crotone e Parma potrebbero presto arrendersi alla certezza matematica della non permanenza in massima Serie: i calabresi di Serse Cosmi sono ultimi con 15 punti in classifica (ritardo di 16 punti dalla salvezza), mentre gli emiliani di Roberto D’Aversa hanno messo a referto 20 lunghezze accumulando un gap di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)A, las’infiamma sempre più grazie al recupero in volata del nuovo Cagliari di Leonardo Semplici che, grazie alle due ultime vittorie, si è rimesso in gioco per la salvezza tirando nel turbine rossodi massima. Saranno giornate calde quelle che ci separano dalla fine di questa stagione nei bassifondi di classifica. Tante candidate ed un solo posto rimasto, quasi certamente, per retrocedere inB. Crotone e Parma potrebbero presto arrendersi alla certezza matematica della non permanenza in massima: i calabresi di Serse Cosmi sono ultimi con 15 punti in classifica (ritardo di 16 punti dalla salvezza), mentre gli emiliani di Roberto D’Aversa hanno messo a referto 20 lunghezze accumulando un gap di ...

Advertising

A_1990_L : Anche oggi c’è la Serie A… e che match di serie A! 2 big match, entrambi per questa lotta UCL spettacolare e, per l… - infoitsport : LIVE SERIE A - Mercoledì ricco di partite chiave nella lotta per la salvezza - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Udinese-Cagliari 0-1: Joao Pedro firma il colpo che riapre la lotta salvezza - repubblica : Udinese-Cagliari 0-1: Joao Pedro firma il colpo che riapre la lotta salvezza - Sport_Fair : L'#Inter non approfitta del passo falso del #Milan La #Juventus soffre ma riesce a stendere il #Parma con la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie lotta Recensione Sound of Metal: silenziosa estraneazione ... perché l'attenzione durante quasi tutta la proiezione è sulla lotta tristemente silenziosa di una persona costretta a fare i conti con la propria invalidità, che d'altronde dà allo spettatore la ...

Salvini fa opposizione seduto in maggioranza: 'Restiamo al governo ma non votiamo a scatola chiusa' Ma guai a parlare di Lega di lotta e di governo: "Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di ... "Quelle con cui siamo entrati in contatto sono persone serie, non i cinesi comparsi nell'inchiesta su ...

Crotone virtualmente in Serie B: manca solo la matematica Goal.com Serie C, Juventus U23-Olbia: probabili formazioni e statistiche La Juventus U23 torna in campo per il recupero della 32a giornata di Serie C, dove affronterà l’Olbia. I bianconeri occupano la nona posizione e lottano per la corsa ai Play Off. I 48 punti ...

Roma Atalanta, le probabili formazioni ueste le probabili formazioni di Roma Atalanta, sfida valida per la 33^ giornata di Serie A in programma alle 18.30 all'Olimpico.

... perché l'attenzione durante quasi tutta la proiezione è sullatristemente silenziosa di una persona costretta a fare i conti con la propria invalidità, che d'altronde dà allo spettatore la ...Ma guai a parlare di Lega die di governo: "Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di ... "Quelle con cui siamo entrati in contatto sono persone, non i cinesi comparsi nell'inchiesta su ...La Juventus U23 torna in campo per il recupero della 32a giornata di Serie C, dove affronterà l’Olbia. I bianconeri occupano la nona posizione e lottano per la corsa ai Play Off. I 48 punti ...ueste le probabili formazioni di Roma Atalanta, sfida valida per la 33^ giornata di Serie A in programma alle 18.30 all'Olimpico.