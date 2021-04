Serena Bortone | avete mai visto la sua casa? Un particolare vi stupirà

Leggi su youmovies

(Di giovedì 22 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei volti di punta di Rai 1, giornalista, conduttrice e autrice ha davvero una marcia in più ma siete sicuri di sapere tutto sul suo conto? Dalla suaalla sua vita privata, non avrà quasi piùsegrete. Da Agorà ad Oggi è un altro giorno, lasi è fatta apprezzare per la