Sabrina scambiata per un cane e "smaltita" nell' inceneritore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina scambiata

il Giornale

Tuttavia non si può trovare riscontro nelle confessioni di quest'ultimo perché sul corpo di, scambiato per quello di un cane e mandato all'inceneritore, non può essere eseguita un'autopsia. " ...Tuttavia non si può trovare riscontro nelle confessioni di quest'ultimo perché sul corpo di, scambiato per quello di un cane e mandato all'inceneritore, non può essere eseguita un'autopsia. " ...La vicenda di Sabrina Beccalli protagonista a Chi l'ha visto?: il corpo carbonizzato della donna, scambiato per un cane, è stato smaltito nell'inceneritore ...Corsa del tutto speciale quella dello scorso sabato mattina per Sabrina Bardi, di professione autista dell'Atv.