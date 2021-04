Ruby ter, il processo a Berlusconi rinviato per la settima volta. I legali ottengono il legittimo impedimento: “Convalescenza di 2-3 mesi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Un altro rinvio. Per la settima volta il filone del processo Ruby ter che si sta svolgendo a Siena a carico di Silvio Berlusconi, accusato di corruzione insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani, è slittato per le condizioni di salute dell’ex premier. I giudici hanno accolto la richiesta dei suoi legali, basata sul legittimo impedimento, perché Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. La nuova udienza è stata fissata per il 13 maggio. Uno degli avvocati, Federico Cecconi, durante l’intervento in aula ha dichiarato che il leader di Forza Italia è ricoverato in condizioni “di stress psicofisico“. A suo parere, bisogna tenere conto delle “univoche prognosi contenute nelle relazioni depositate che indicano 2 o 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Un altro rinvio. Per lail filone delter che si sta svolgendo a Siena a carico di Silvio, accusato di corruzione insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani, è slittato per le condizioni di salute dell’ex premier. I giudici hanno accolto la richiesta dei suoi, basata sul, perchéè ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. La nuova udienza è stata fissata per il 13 maggio. Uno degli avvocati, Federico Cecconi, durante l’intervento in aula ha dichiarato che il leader di Forza Italia è ricoverato in condizioni “di stress psicofisico“. A suo parere, bisogna tenere conto delle “univoche prognosi contenute nelle relazioni depositate che indicano 2 o 3 ...

