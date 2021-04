Riaperture, le Regioni seguono Salvini. Riparte la battaglia contro Draghi (Di giovedì 22 aprile 2021) La battaglia politica sul decreto Riaperture, appena approvato dal Consiglio dei ministri, sembrava finita. E invece. Dal fronte delle Regioni si alza lo scontro e il segretario della Lega, Matteo Salvini, fa sponda al presidente del Friuli Venezia Giulia e delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga. “Si è incrinata la leale collaborazione tra Stato e Regioni”, ha tuonato stamattina quest’ultimo. Poco prima aveva firmato una convocazione straordinaria della Conferenza per le 15.30 di oggi. Qualche ora dopo Salvini ha sentenziato: “Le Regioni fanno bene a lamentarsi, non sono state ascoltate su nulla”. Materia del contendere, la scelta del Governo di tenere fermo il punto sul coprifuoco alle 23, come aveva ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Lapolitica sul decreto, appena approvato dal Consiglio dei ministri, sembrava finita. E invece. Dal fronte dellesi alza lo se il segretario della Lega, Matteo, fa sponda al presidente del Friuli Venezia Giulia e dellee delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga. “Si è incrinata la leale collaborazione tra Stato e”, ha tuonato stamattina quest’ultimo. Poco prima aveva firmato una convocazione straordinaria della Conferenza per le 15.30 di oggi. Qualche ora dopoha sentenziato: “Lefanno bene a lamentarsi, non sono state ascoltate su nulla”. Materia del contendere, la scelta del Governo di tenere fermo il punto sul coprifuoco alle 23, come aveva ...

