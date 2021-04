Recovery | bozza Pnrr | 15 | 6 mld a sanità | 31 | 9 mld a istruzione e ricerca

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Delle risorse del, 15,6 miliardi sono destinati alla-con un’accelerazione della medicina del territorio e della ‘casa come primo luogo di cura’, aggiornamento delle tecnologie, delle attrezzature e delle infrastrutture, la digitalizzazione del Ssn- mentre 31,9 miliardi vanno al capitolo. E’ quanto si evince dal documento di sintesi delmesso a punto dal Mef e sul tavolo della riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri interessati al dossier e i capidelegazione delle forze di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 22 apr 11:40 - Fra gli investimenti contenuti nella proposta "a valere sulla programmazione complementare al Pnrr", allegata alladel piano che domani approderà in Consiglio dei ministri, sono previsti 1,15 miliardi per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e ......minuto a Palazzo Chigi la riunione del premier Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco con i capidelegazione e i ministri coinvolti sul dossier. Sul tavolo c'è ladel ...Dei 25,3 miliari previsti dal Pnrr per investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità sostenibile, 4,64 miliardi, fra fondi in ...Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della Pubblica amministrazione.