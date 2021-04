Più tempo per denunciare (Di giovedì 22 aprile 2021) Al mio esame orale di avvocato mi chiesero, tra le altre, di parlare del reato di violenza sessuale. “In particolare - disse il Professore di Diritto Penale - si soffermi sui tempi della vittima per sporgere querela”. Ecco, tutt’un tratto, appena ho visto il video di Grillo mi è venuta in mente la mia risposta a quella domanda. “Il tempo per la denuncia da parte di una vittima di violenza sessuale non è mai abbastanza visto che è un trauma che si porterà dietro per tutto il resto della vita (avevo esordito) tuttavia, il legislatore, prendendo atto della necessità di rendere i termini “congrui” li ha duplicati rispetto a quelli precedentemente previsti dalla norma”. Così avevo risposto, ai tempi. E, quando ho sentito quella frase, in quel video, “ha denunziato dopo BEN 8 giorni” ho pensato che una frase del genere poteva essere pronunciata solo da uno che non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Al mio esame orale di avvocato mi chiesero, tra le altre, di parlare del reato di violenza sessuale. “In particolare - disse il Professore di Diritto Penale - si soffermi sui tempi della vittima per sporgere querela”. Ecco, tutt’un tratto, appena ho visto il video di Grillo mi è venuta in mente la mia risposta a quella domanda. “Ilper la denuncia da parte di una vittima di violenza sessuale non è mai abbastanza visto che è un trauma che si porterà dietro per tutto il resto della vita (avevo esordito) tuttavia, il legislatore, prendendo atto della necessità di rendere i termini “congrui” li ha duplicati rispetto a quelli precedentemente previsti dalla norma”. Così avevo risposto, ai tempi. E, quando ho sentito quella frase, in quel video, “ha denunziato dopo BEN 8 giorni” ho pensato che una frase del genere poteva essere pronunciata solo da uno che non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Più tempo Anteprima. Radcliffe: oggi la fede è tornare a immaginare Radcliffe raccoglie la sfida e, in un tempo dominato dalla "globalizzazione della superficialità" e ... Giungendo poi a chiedersi, sulla scia di Teilhard de Chardin e degli studi più recenti della ...

L'iniziativa. Il diritto alla lettura di chi non può vedere ...l'aumento del ricorso alla DAD e considerando le difficoltà relazionali e sociali delle persone più ... Nel tempo sono stati tanti gli scrittori e i personaggi famosi che si sono cimentati nella lettura ...

