Piattaforma logistica Trieste: concessione a HHLA PLT ITALY (Di giovedì 22 aprile 2021) E' stato formalizzata oggi alla Torre del Lloyd, la concessione della Piattaforma logistica di Trieste di proprietà di HHLA PLT ITALY, società facente capo al colosso del porto di Amburgo HHLA. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) E' stato formalizzata oggi alla Torre del Lloyd, ladelladidi proprietà diPLT, società facente capo al colosso del porto di Amburgo. La ...

E' stato formalizzata oggi alla Torre del Lloyd, la concessione della Piattaforma Logistica di Trieste di proprietà di HHLA PLT ITALY, società facente capo al colosso del porto di Amburgo HHLA. La concessione ha durata di 31 anni, e scadrà nel 2052, riguarda una ...

