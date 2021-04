Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Napoli-Lazio, posticipo che chiuderà la 32a giornata di Serie A. Al Maradona il calcio d’inizio è fissato per le 20.45: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.All. Gattuso. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, posticipo che chiuderà la 32a giornata di Serie A. Al Maradona il calcio d’inizio è fissato per le 20.45:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.All. Gattuso.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - SkySport : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #NapoliLazio Alle 20:45 Su Sky Sport Uno ?… - zazoomblog : DIRETTA Napoli-Lazio: segui la partita LIVE - #DIRETTA #Napoli-Lazio: #segui #partita -