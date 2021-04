Napoli Lazio, destini simili per Gattuso e Inzaghi: il futuro è incerto (Di giovedì 22 aprile 2021) La sfida tra Gattuso e Inzaghi è senza alcun dubbio la sfida tra due allenatori dal futuro a dir poco incerto Nonostante sarà una sfida a distanza, vista l’assenza del tecnico biancoceleste causa Covid, quello tra Gattuso e Simone Inzaghi é senza alcun dubbio un duello molto atteso. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno storie diverse, ma hanno un punto in comune: il futuro incerto. Gattuso sembra ormai ai saluti mentre Inzaghi attende il rinnovo con la Lazio, che ancora però non è arrivato. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) La sfida traè senza alcun dubbio la sfida tra due allenatori dala dir pocoNonostante sarà una sfida a distanza, vista l’assenza del tecnico biancoceleste causa Covid, quello trae Simoneé senza alcun dubbio un duello molto atteso. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno storie diverse, ma hanno un punto in comune: ilsembra ormai ai saluti mentreattende il rinnovo con la, che ancora però non è arrivato. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Molto bene @OfficialASRoma e ricorda: cerca di arrivare settima, non è detto che nella prossima #Champions tu non c… - pasqualinipatri : GdS | Napoli-Lazio, ultimo treno per la Champions League - Rossonerosemper : @elbaffo313 @statutos__ Napoli ha solo gente già a posto dopo la Lazio e dopo il casino SuperLega verrà vista con un occhio di riguardo. -