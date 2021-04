Moto3 | Paolo Simoncelli si scaglia contro la Direzione Gara

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non le manda a dire, come al solito,. Nel suo consueto blog, il patron del Team Sic58 Squadra Corse si ètole decisioni prese dallanel recente Gran ...

Advertising

LiveGPit : #Moto3 Lo sfogo di Paolo Simoncelli: 'regole ingiuste' ?? @matteopittaccio - SpeedweekMag : #Moto3 Paolo Simoncelli kritisiert FIM MotoGP Stewards Panel - dianatamantini : MOTO3 - Paolo Simoncelli commenta il GP a Portimao, scagliandosi contro la Direzione Gara. 'Una multa di 1000 euro.… - corsedimoto : MOTO3 - Paolo #Simoncelli commenta il GP a Portimao, scagliandosi contro la Direzione Gara. 'Una multa di 1000 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Paolo

Motosprint.it

Simoncelli avanzata un paio di proposte per evitare situazioni simili in futuro. 'L'unica ...GP Portogallo: Pedro Acosta padrone della classifica generale... CLASSEAnno Circuito Pilota Naz. 2012 Estoril Sandro Cortese (KTM) GER 2020 Portim ã o Raul ... 1987 JaramaCasoli (AGV) ITA 2000 Estoril Emilio Alzamora (Honda) SPA 2001 Estoril Manuel ...Forte reazione del boss della Sic58 Squadre Corse per la multa ricevuta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Portimao ...Dopo la multa ricevuta dal team Sic 58 per quanto avvenuto nelle qualifiche del GP del Portogallo di Moto3, Paolo Simoncelli si è scagliato ...