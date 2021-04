Mertens segna e si commuove per la perdita della nonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il gol del 4-0, Dries Mertens ha mostrato la sua commozione portandosi la mano al volto ad asciugarsi le lacrime. Il motivo è la perdita della nonna, qualche giorno fa. Il belga si è commosso ed ha indicato anche il cielo per salutarla e dirle addio. Mertens è stato abbracciato da tutti i compagni squadra, che gli si sono stretti accanto nell’emozione del momento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il gol del 4-0, Driesha mostrato la sua commozione portandosi la mano al volto ad asciugarsi le lacrime. Il motivo è la, qualche giorno fa. Il belga si è commosso ed ha indicato anche il cielo per salutarla e dirle addio.è stato abbracciato da tutti i compagni squadra, che gli si sono stretti accanto nell’emozione del momento. L'articolo ilNapolista.

