Le trappole dell’immaginario

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ciò che sulla Sardegna è in parte presente nell’immaginario collettivo si potrebbe sintetizzare parafrasando un vecchio adagio di crociana memoria: se Napoli – o, per sineddoche, il Meridione – era un paradiso abitato da diavoli, l’isola sarebbe forse un paradiso abitato da banditi. Per noi che la guardiamo dal continente, l’identità di questa regione, che così si può definire solo in termini strettamente amministrativi, pare costantemente attraversata da questo dualismo forzato che divide abissalmente natura e cultura. La prima, splendida … Continua L'articolo proviene da il manifesto.