La serie Zero vista con gli occhi di un gruppo di adolescenti (di N.Moncalero) (Di giovedì 22 aprile 2021) “Mamma, io questa serie la spammo?. Mi ha detto così mio figlio quando gli ho fatto vedere le prime puntate di Zero. Per me una cosa più unica che rara, conquistare lui e il suo gruppo d’amici (dovrei dire i suoi bro?) in un colpo solo. Guardare le serie tv insieme è diventato sempre più difficile: come minimo le affronta tenendo in mano il cellulare. Poi alla prima scena di effusioni un po’ più spinte, saluti e baci. “Vabbè mamma, ma cosa stiamo guardando? Dai su”. Anche questo non è successo con Zero. Baci veloci, le scene imbarazzanti (perché viste con mamma) sono praticamente inesistenti. Luca ha 12 anni e da poco va per la città da solo, solo in precise zone, e non fino alla Barona, dove è girata la serie. Ma ovviamente riconosce piazza Gae Aulenti, corso Como e i Navigli. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “Mamma, io questala spammo?. Mi ha detto così mio figlio quando gli ho fatto vedere le prime puntate di. Per me una cosa più unica che rara, conquistare lui e il suod’amici (dovrei dire i suoi bro?) in un colpo solo. Guardare letv insieme è diventato sempre più difficile: come minimo le affronta tenendo in mano il cellulare. Poi alla prima scena di effusioni un po’ più spinte, saluti e baci. “Vabbè mamma, ma cosa stiamo guardando? Dai su”. Anche questo non è successo con. Baci veloci, le scene imbarazzanti (perché viste con mamma) sono praticamente inesistenti. Luca ha 12 anni e da poco va per la città da solo, solo in precise zone, e non fino alla Barona, dove è girata la. Ma ovviamente riconosce piazza Gae Aulenti, corso Como e i Navigli. ...

