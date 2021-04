La libreria The Spark a Napoli riapre e accoglie Mondadori (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche dopo un anno così impegnativo, il progetto The Spark Creative Hub continua a crescere e riapre i suoi battenti, inaugurando la sua nuova partnership con il colosso dell’editoria Mondadori. Il centro polifunzionale dedicato al mondo del design, della fabbricazione digitale, della musica e dell’editoria riapre al pubblico la sua sede di Piazza Bovio 33 a Napoli con un catalogo di più di 15.000 volumi, con l’intento di tracciare un nuovo corso. L’architetto Michela Musto, ideatrice del progetto The Spark Creative Hub, e Marco Leggiero, responsabile centro-sud Italia dello sviluppo di Mondadori Franchising, hanno lanciato le tappe future della libreria con una introduzione articolata delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche dopo un anno così impegnativo, il progetto TheCreative Hub continua a crescere ei suoi battenti, inaugurando la sua nuova partnership con il colosso dell’editoria. Il centro polifunzionale dedicato al mondo del design, della fabbricazione digitale, della musica e dell’editoriaal pubblico la sua sede di Piazza Bovio 33 acon un catalogo di più di 15.000 volumi, con l’intento di tracciare un nuovo corso. L’architetto Michela Musto, ideatrice del progetto TheCreative Hub, e Marco Leggiero, responsabile centro-sud Italia dello sviluppo diFranchising, hanno lanciato le tappe future dellacon una introduzione articolata delle ...

