Il prof Scafato agli studenti | siate cool scegliete di non bere | l' alcol vi scioglie il cervello

Advertising

mr_pac : RT @scafato: Alcol, giovani, dipendenze:gli studenti incontrano il prof. @Scafato. In 90 minuti tutto quello che avreste voluto sapere sull… - scafato : Alcol, giovani, dipendenze:gli studenti incontrano il prof. @Scafato. In 90 minuti tutto quello che avreste voluto… - scafato : Il prof. @Scafato (Iss @istsupsan ): l'alcol tra i #giovani è sempre 'irresponsabile'.Il concetto di '… - zazoomblog : Il prof. Emanuele Scafato (Iss): lalcol tra i giovani è sempre irresponsabile - #prof. #Emanuele #Scafato #(Iss): - scafato : Dipendenze e alcolismo tra i giovani: Noi Magazine incontra il prof. Emanuele Scafato -

Ultime Notizie dalla rete : prof Scafato

Gazzetta del Sud

Poche parole, quelle giuste: pronunciate dal. Emanuele, direttore del centro dell Organizzazione Mondiale della Sanit per la Ricerca e la Promozione della Salute sull Alcol e le ...Ospite d onore dell evento web sar il. Emanuele, direttore del centro dell Organizzazione Mondiale della Sanit per la Ricerca e la Promozione della Salute sull Alcol e le problematiche ...'Ndrangheta, Gratteri: "Abbiamo chiuso il cerchio sulla famiglia Gallace di Guardavalle" ‘Ndrangheta, 53 arresti nel Reggino: poliziotti indagati per favoreggiamento; Catanzaro, ..."L'alcol è la prima causa di morte tra i giovani, per gli incidenti stradali ad esso correlati. Ragazzi, l'alcol vi scioglie il cervello : vi fa perdere la ...