(Di giovedì 22 aprile 2021) Si apre il 23 aprile, con la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” promossa dalla conferenza Generale dell’UNESCO, un mese intenso diin cui l’amministrazione Melucci, ancora una volta, intende stimolare e incoraggiare la lettura e sottolineare il valore sociale deiquale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.Il Comune di, con la sua Biblioteca Acclavio, aderisce a “Ildei”, una campagna nazionale che invita a portare ie la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali per intercettare anche i lettori non abituali che, in questo modo, possano essere stimolati al piacere della lettura utilizzando modi alternativi.“La lettura non si ferma”, anzi con il Bibliobus la lettura diventa itinerante e ...

rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - MatteoPedrosi : Dopo Chelsea, City e Atletico, anche #ManchesterUnited e #Arsenal verso la rinuncia. Il #Barcellona rimanda la deci… - Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi in apertura dei lavori del webinar di ascolto con le organizzazioni della societ… - T7TorreSette : #TorreAnnunziata - “Maggio dei Libri”: il Comune aderisce all’iniziativa del MiC - elenaricci1491 : 'Il maggio dei libri', a #Taranto tante iniziative -

Ultime Notizie dalla rete : maggio dei

Lettera Emme

23) il 242021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari ... Ok all'integrazionecompensi alla società di revisione contabile per gli esercizi 2019 e 2020....Draghi in persona a imporsi sul mantenimento del coprifuoco alle ore 22 almeno fino al 31, ...un'ora di ritardo proprio perché Draghi avrebbe convocato una pre - riunione con capi delegazione...Tornano a salire i casi di contagio da Covid-19 nel giro di 24 ore in Germania. Il Robert Koch Institut,organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle ...Per evitare assembramenti agli sportelli postali, anche per maggio 2021 le pensioni potranno essere ritirate anticipatamente in contanti alle Poste. Come tutti i mesi dall'inizio della pandemia, INPS ...