Il Comitato Olimpico Internazionale annuncia le prime Olimpiadi eSport (Di giovedì 22 aprile 2021) Buone notizie per tutti gli amanti dell'eSport e dei videogiochi. Il Comitato Olimpico Internazionale ha dato il via alle Olympic Virtual Series, le prime Olimpiadi dedicate agli eSport Dopo anni di discussioni sul fatto che i videogiochi possono essere considerati, oltre che un passatempo, anche dei veri e propri sport, viene oggi fatto un enorme passo avanti sulla questione in seguito alla notizia diramata dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC). Gli eSport faranno parte ufficialmente delle Olimpiadi. Gli eSport entrano alle Olimpiadi L'IOC ha infatti dato il via alle prime Olimpiadi dedicate agli ...

