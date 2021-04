Ignazio Moser è bloccato in Messico. In bilico il suo arrivo a L’Isola? (Di giovedì 22 aprile 2021) Ignazio Moser fermo in Messico Nei giorni scorsi è stato annunciato l’ingresso di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi e nonostante si temesse un dietrofront così non è stato. Dopo varie indiscrezioni è arrivata la conferma della sua presenza. Avevamo addirittura una data di arrivo: il 26 aprile 2021. Probabilmente, però, stando alle ultime informazioni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 aprile 2021)fermo inNei giorni scorsi è stato annunciato l’ingresso didei Famosi e nonostante si temesse un dietrofront così non è stato. Dopo varie indiscrezioni è arrivata la conferma della sua presenza. Avevamo addirittura una data di: il 26 aprile 2021. Probabilmente, però, stando alle ultime informazioni L'articolo proviene da Novella 2000.

