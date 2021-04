Giornata della Terra, Cingolani: “Tempi della burocrazia incompatibili con transizione ecologica” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Recovery? Non è facile spendere bene, la progettazione è anche un problema tecnico-scientifico. Dobbiamo pensare le soluzioni giuste, migliori e più efficaci, da un lato, il secondo problema è che, una volta che le abbiamo pensate e abbiamo fatto un piano, bisogna avere anche un modello di sviluppo burocratico e amministrativo che consenta di mettere a Terra i progetti e farli nei Tempi previsti”, così il ministro della transizione Energetica, Roberto Cingolani, intervenendo a Sky Tg24 in occasione dell’Earth Day. “Il complesso di norme e regole e il modo in cui queste vengono applicate, la sequenza che bisogna fare per arrivare a un’autorizzazione, è una sequenza molto complessa – spiega ancora il ministro – Nella maggior parte dei casi impiega da 1000 a 2000 giorni, questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Recovery? Non è facile spendere bene, la progettazione è anche un problema tecnico-scientifico. Dobbiamo pensare le soluzioni giuste, migliori e più efficaci, da un lato, il secondo problema è che, una volta che le abbiamo pensate e abbiamo fatto un piano, bisogna avere anche un modello di sviluppo burocratico e amministrativo che consenta di mettere ai progetti e farli neiprevisti”, così il ministroEnergetica, Roberto, intervenendo a Sky Tg24 in occasione dell’Earth Day. “Il complesso di norme e regole e il modo in cui queste vengono applicate, la sequenza che bisogna fare per arrivare a un’autorizzazione, è una sequenza molto complessa – spiega ancora il ministro – Nella maggior parte dei casi impiega da 1000 a 2000 giorni, questi ...

