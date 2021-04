Giorgio Manetti scherza sul ritorno a Uomini e Donne e promette una sorpresa per il compleanno

(Di giovedì 22 aprile 2021) Aha fatto molto parlare di sé: raffinato, affascinante, corteggiava Gemma Galgani, dama di vecchia data del dating show. Stiamo parlando di, a cui non pochi hanno chiesto di tornare negli studi di Maria De Filippi., dopo tanto silenzio, si svela Soprannominato “Il gabbiano“,ha rivelato, attraverso i social di avere altri programmi per il futuro, tra cui uno verrà portato alla luce al suo prossimo(il prossimo 28 aprile). Il Trono over diha avuto grandi ascolti sempre e i telespettatori hanno ammirato in particolare il corteggiamento cheha rivolto a Gemma Galgani. Sn ...

... Alessandro Ingrà, i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Sefora Di Giorgi, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Linn e l'altro ex cavaliere. (...Da tempo i fedeli telespettatori di Uomini e donne gli chiedono in massa, sui social, di tornare alla corte di Maria De Filippi , e a quest'ultimiè tornato a parlare in un intervento social. Per l'occasione, 'il gabbiano' fa sapere che ci sono in cantiere per lui dei nuovi progetti, in particolare uno di cui darà annuncio nel ...L'ex volto del Trono over di Uomini e donne, Giorgio Manetti, ha svelato i suoi nuovi progetti, in una diretta Instagram condivisa con i follower ...Da ieri non si fa che parlare dell’affair Claudiosierragate! Dopo aver postato una foto su instagram dove si dimostrava esplicit ...