Gemma Galgani è morta…ma in realtà è lei stessa a comunicarlo. Cos’è successo (Di giovedì 22 aprile 2021) La notizia della morte di Gemma Galgani fa il giro del web, ma per fortuna si tratta semplicemente di un caso di omonimia, che ha fatto saltare qualcuno sulla sedia e infuriare i suoi fan; ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. La vita di Gemma Da anni ormai è il vero personaggio di Uomini e Donne, trasmissione che la vede spesso al centro delle polemiche grazie soprattutto alla presenza dell’opinionista Tina Cipollari; nemiche televisive, i loro scontri all’ultimo sangue sono l’anima della trasmissione. Nata il 19 gennaio del 1950, la dama torinese nonostante abbia oltre 70 anni è ancora una donna piacente e corteggiata, e sebbene da piccola sognasse di diventare ballerina, arriva nel mondo del teatro in un altro modo, cioè nel ruolo di direttrice. Dopo una lunga carriera come tuttofare a teatro ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021) La notizia della morte difa il giro del web, ma per fortuna si tratta semplicemente di un caso di omonimia, che ha fatto saltare qualcuno sulla sedia e infuriare i suoi fan; ma andiamo con ordine e vediamo cosa è. La vita diDa anni ormai è il vero personaggio di Uomini e Donne, trasmissione che la vede spesso al centro delle polemiche grazie soprattutto alla presenza dell’opinionista Tina Cipollari; nemiche televisive, i loro scontri all’ultimo sangue sono l’anima della trasmissione. Nata il 19 gennaio del 1950, la dama torinese nonostante abbia oltre 70 anni è ancora una donna piacente e corteggiata, e sebbene da piccola sognasse di diventare ballerina, arriva nel mondo del teatro in un altro modo, cioè nel ruolo di direttrice. Dopo una lunga carriera come tuttofare a teatro ...

Advertising

zazoomblog : Gemma Galgani è morta? No un errore sul web che fa infuriare - #Gemma #Galgani #morta? #errore - Gresy73 : RT @Caustica_mente: Pazzesca Gemma Galgani #uominiedonne - PasqualeMarro : #UominieDonne, umiliazione atroce per #GemmaGalgani - Caustica_mente : Pazzesca Gemma Galgani #uominiedonne - FeLibero : Gemma Galgani, le scioccanti rivelazioni di un suo ex fidanzato: “Volevo chiudermi in convento” -