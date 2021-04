Filippo Grandulli sfila tra le rovine del Borgo Asproni nel Sulcis

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lo stilista sardoha scelto unimmerso tra le verdi colline delIglesiente per la sua nuova collezione autunno-inverno 2021/22 . Tema e titolo della collezione rappresentano bene lo stato d’animo di questo periodo in piena pandemia: “Su Feli”, ovvero la rabbia. Lo stilista mette insieme 40 professionisti per realizzare un fashion film di 10 minuti e mezzo che sarà presentato venerdì mattina, 23 aprile, online sul sito www..it e su tutti i canali social.e la sua collezione tra ledel– credit: ansa.ite la sua collezione tra ledel ...

