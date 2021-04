Evade dai domciliari e finisce in carcere (Di giovedì 22 aprile 2021) I Falchi della Squadra Mobile qualche giorno fa, nella quotidiana attività di polizia giudiziaria, transitando in via Mazzini, hanno notato un giovane pregiudicato tarantino di 23 anni, passeggiare a piedi sul marciapiede per poi fermarsi davanti al portone del suo condominio di residenza. I poliziotti, che ben conoscevano il 23enne per i suoi precedenti penali soprattutto in materia di reati predatori, hanno accertato che lo stesso era agli arresti domiciliari e pertanto lo hanno fermato ed accompagnato negli Uffici della Questura per gli ulteriori adempimenti al termine dei quali è stato denunciato in stato di libertà per evasione. Nei giorni successivi, dopo la denuncia, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto opportuno disporre nei confronti del giovane denunciato la revoca degli arresti domiciliari e l’applicazione della custodia cautelare in ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 aprile 2021) I Falchi della Squadra Mobile qualche giorno fa, nella quotidiana attività di polizia giudiziaria, transitando in via Mazzini, hanno notato un giovane pregiudicato tarantino di 23 anni, passeggiare a piedi sul marciapiede per poi fermarsi davanti al portone del suo condominio di residenza. I poliziotti, che ben conoscevano il 23enne per i suoi precedenti penali soprattutto in materia di reati predatori, hanno accertato che lo stesso era agli arresti domiciliari e pertanto lo hanno fermato ed accompagnato negli Uffici della Questura per gli ulteriori adempimenti al termine dei quali è stato denunciato in stato di libertà per evasione. Nei giorni successivi, dopo la denuncia, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto opportuno disporre nei confronti del giovane denunciato la revoca degli arresti domiciliari e l’applicazione della custodia cautelare in ...

