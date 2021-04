È in arrivo il sequel di How I Met Your Mother (con Hilary Duff) (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono moltissimi i fan a cui manca la sitcom How I Met Your Mother, e alcuni di loro rimpiangono il finale non esattamente convincente. Li farà, dunque, felici la notizia che la piattaforma di streaming Hulu ha ordinato una nuova produzione intitolata How I Met Your Father. Si tratta, com’è evidente già dal titolo, del sequel, in cui a narrare le vicende sarà una donna, mentre nella serie originale era Ted (Josh Radnor) a farlo, che, nell’anno 2030, scavava nei ricordi raccontando ai figli come aveva incontrato la loro madre. Nei panni della narratrice e della protagonista Sophie: Hilary Duff, la quale ricostruirà le vicende di come ha incontrato, nell’anno 2021, il padre dei suoi figli e al contempo rievocherà le spassose vicende vissute con gli amici all’ingresso dell’età adulta tra ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono moltissimi i fan a cui manca la sitcom How I Met, e alcuni di loro rimpiangono il finale non esattamente convincente. Li farà, dunque, felici la notizia che la piattaforma di streaming Hulu ha ordinato una nuova produzione intitolata How I MetFather. Si tratta, com’è evidente già dal titolo, del, in cui a narrare le vicende sarà una donna, mentre nella serie originale era Ted (Josh Radnor) a farlo, che, nell’anno 2030, scavava nei ricordi raccontando ai figli come aveva incontrato la loro madre. Nei panni della narratrice e della protagonista Sophie:, la quale ricostruirà le vicende di come ha incontrato, nell’anno 2021, il padre dei suoi figli e al contempo rievocherà le spassose vicende vissute con gli amici all’ingresso dell’età adulta tra ...

