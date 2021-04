Denise Pipitone | Piera Maggio a Chi l’ha visto | “Anna Corona infatuata di me”

(Di giovedì 22 aprile 2021), mamma di, è ormai un vero e proprio fiume in piena. Dopo 17 anni fa fatica a stare zitta e mentre si attende di capire se la procura ha realmente deciso di riaprire le indagini, come si ipotizza, la donna lancia pesanti accuse e si lascia andare a presunti retroscena clamorosi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

'Tanti depistaggi non hanno permesso di ritrovare mia figlia': così Piera Maggio, la mamma di, torna a parlare della sua bambina, scomparsa a soli quattro anni nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia. La donna è stata ospite dell'ultima puntata del programma Chi l'ha visto? , ...Piera Maggio , mamma di, è ormai un vero e proprio fiume in piena. Dopo 17 anni fa fatica a stare zitta e mentre si attende di capire se la procura ha realmente deciso di riaprire le indagini, come si ...Piera Maggio, intervistata a Chi l'ha visto, ha fatto una rivelazione sull'ex moglie del papà di Denise Pipitone. Ecco cos'ha detto.La madre di Denise Pipitone a 'Chi l'ha visto?': "Incompetenze e tanti depistaggi non hanno permesso di ritrovare mia figlia" ...