Decreto Riaperture, Regioni contro il governo. Fedriga, "Grave cambiare in Cdm un accordo già siglato"

Regioni contro il governo sul Decreto Riaperture, Fedriga attacca: "In Consiglio dei ministri è stato cambiato un accordo siglato tra istituzioni e questo è un precedente molto Grave". L'approvazione del Decreto Riaperture accende lo scontro tra le Regioni e il governo, con i Presidenti che hanno espresso il proprio malumore per le modifiche al testo apportate nel corso del Consiglio dei Ministri.

