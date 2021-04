"Da 2 mesi non riesco a seppellire mio figlio a Roma. Raggi vergogna" (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Romano. .@virginiaRaggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande— Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021 Il messaggio di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Dueche non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tuanon sarà mai abbastanza grande”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andreano. .@virginiaOggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tuanon sarà mai abbastanza grande— Andreano (@Andreano9) April 22, 2021 Il messaggio di ...

Advertising

AzzolinaLucia : Ma quelli che 'finalmente un cambio di passo sulla scuola' e oggi, di fronte all’ennesima marcia indietro, danno la… - meb : Ancora ricordo @GessicaNotaro in ospedale... oggi arriva la buona notizia: il suo ex Edson Tavares condannato a 15… - repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - FrancescoGesua7 : RT @HuffPostItalia: 'Da 2 mesi non riesco a seppellire mio figlio a Roma. Raggi vergogna' - LoveangelAnna : @mayabug2 @stocazzzzzo Maya ho fatto mesi di prova prima di riuscire ??non ti dico i macelli. Comunque io uso la lin… -