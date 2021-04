Coronavirus - Cancellata l'edizione 2021 del Salone di Tokyo (Di giovedì 22 aprile 2021) La Japan Automobile Manufacturers Association ha deciso di cancellare l'edizione 2021 del Salone di Tokyo. L'associazione nipponica, responsabile dell'organizzazione dell'evento, ha motivato la sua decisione con la difficoltà di garantire i necessari livelli di sicurezza nell'attuale contesto pandemico: "Abbiamo deciso di annullare l'evento perché appare difficile riuscire ad offrire una programmazione di un certo rilievo in un ambiente sicuro", ha spiegato Akio Toyoda, nelle vesti di presidente della Jama.Nessun rinvio. Il Giappone è alle prese con un nuovo aumento dei casi di infezione da Coronavirus che sta mettendo in pericolo l'organizzazione delle Olimpiadi tra luglio e agosto. Il governo, a tre mesi dall'apertura dei Giochi, sarebbe prossimo a dichiarare lo stato di emergenza per le prefetture ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 aprile 2021) La Japan Automobile Manufacturers Association ha deciso di cancellare l'deldi. L'associazione nipponica, responsabile dell'organizzazione dell'evento, ha motivato la sua decisione con la difficoltà di garantire i necessari livelli di sicurezza nell'attuale contesto pandemico: "Abbiamo deciso di annullare l'evento perché appare difficile riuscire ad offrire una programmazione di un certo rilievo in un ambiente sicuro", ha spiegato Akio Toyoda, nelle vesti di presidente della Jama.Nessun rinvio. Il Giappone è alle prese con un nuovo aumento dei casi di infezione dache sta mettendo in pericolo l'organizzazione delle Olimpiadi tra luglio e agosto. Il governo, a tre mesi dall'apertura dei Giochi, sarebbe prossimo a dichiarare lo stato di emergenza per le prefetture ...

