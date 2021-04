Con Google Earth ora si può viaggiare nel tempo

(Di giovedì 22 aprile 2021)si è costruito una reputazione permettendo ai suoi utenti di spostarsi nello spazio: ora, con l’ultima novità presentata dal software di, consentirà alle persone di muoversi anche nel. La piattaforma di, infatti, in concomitanza con la Giornata della Terra, ha deciso di mostrare in modo visuale quanto la presenza dell’uomo ha impattato sull’ambiente che lo circonda. La nuova funzione prende il nome di Timelapse e si trova all’interno della sezione Voyager presente sul sito internet e sull’applicazione di. Timelapse riproduce, grazie al contributo di milioni di immagini satellitari, l’evoluzione di un qualsiasi luogo del nostro pianeta negli ultimi 37 anni. Grazie a Timelapse è possibile veder sorgere dal nulla città come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Google

... quattro cilindri in linea turbo da 2 litripotenza di 284 CV, V6 da 3.6 litri da 289 CV e V6 ...tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di...Serviva un chip per transcodificare i video eha creato Argos e la VCU Silver ha detto che ... Nel primo trimestre 2020, in concomitanzalo scoppio della pandemia da coronavirus, il tempo di ...Il doodle annuale della Giornata della Terra di quest'anno evidenzia come tutti possano piantare il seme per un futuro più luminoso: un alberel ...GIANTS Software annuncia quest'oggi l'arrivo nel quarto trimestre del 2021 di Farming Simulator 22 su PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Mac e Google ...