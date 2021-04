Advertising

TuttoAndroid : Chrome OS 90 è in roll out con un bel po’ di novità -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome roll

01Net

È necessario90, ma potrebbe non essere subito disponibile per tutti: il- out è graduale su desktop e Android (su iOS se ne parlerà più avanti). Si può provare ad accorciare l'attesa ...Queste nuove caratteristiche sono attualmente in fase di- out. Ora, quando si presentano o condividono le finestre del browser di Google,disattiva tutte le notifiche , in modo da ...Chrome OS 90 è arrivato e porta con sé tante nuove funzionalità che migliorano l'usabilità generale e l'accessibilità grazie a Live Caption ...I miglioramenti delle prestazioni e le nuove funzionalità di Google Chrome per il testo, i link, i PDF e le notifiche aiutano a incrementare la produttività ...