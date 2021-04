Champions: Pro Recco da 10, Brescia in frenata (Di giovedì 22 aprile 2021) Il filotto della Pro Recco, l'altalena del Brescia, l'illusione dell'Ortigia. I preliminari di Champions League, per l'Italia, vanno in archivio tra luci e ombre. E una certezza: i liguri non mostrano ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Il filotto della Pro, l'altalena del, l'illusione dell'Ortigia. I preliminari diLeague, per l'Italia, vanno in archivio tra luci e ombre. E una certezza: i liguri non mostrano ...

Advertising

LilliSte26 : E' giunto il momento X me di fare 'il solito fioretto pro Inter'. Rinunciai alla pizza X mesi per un posto in Champ… - SciabolataFFP : @marcoalessandri Ma guarda, io non sono per dire 'deve rimanere tutto così'. Però il calcio europeo ha visto la Pr… - CalcioNapoli24 : - UgoBaroni : RT @SkySport: Pallanuoto, LEN Champions League: Pro Recco vince, Brescia ko. Ortigia eliminata - Picolo03969805 : RT @SkySport: Pallanuoto, LEN Champions League: Pro Recco vince, Brescia ko. Ortigia eliminata -