Carl Fogarty | il Campione allergico alla sconfitta

Nel garage di casaè custodita la prima Panigale V4S 25° Anniversario, l'esemplare numero 001 della serie limitata di 500 esemplari prodotta da Ducati per celebrare i successi del pilota britannico in sella alla ...... ecco la storia di una donna e di suo marito, di due ragazzi che hanno girato il mondo in camper, per correre in moto di Maria Guidotti 'Kingha vinto quattro titoli in Superbike: due ...Il poker in Superbike fa dimenticare che i titoli mondiali sono ben sette: Foggy, infatti, ha trionfato anche nel TT-F1 e nell’Endurance. Il suo essere vincente l’ha portato a prevalere persino in un.Nel 2019 Ducati ha presentato la Panigale V4S 25° Anniversario, una versione speciale della sua quadricilindrica sportiva ispirata ai successi della mitica 916. L’esemplare numero 001/500 di questa ro ...