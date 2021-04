Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare sono ora supportati dal DLSS di NVIDIA (Di giovedì 22 aprile 2021) NVIDIA annuncia oggiche i giocatori in possesso di una GPU NVIDIA GeForce RTX otterranno un aggiornamento gratuito delle prestazioni: i titoli di grande successo come Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare, godranno del supporto del DLSS di NVIDIA. Grazie all’implementazione di questa tecnologia, le prestazioni aumenteranno fino a raggiungere un grandioso 70%. Le GPU GeForce RTX offrono un’esperienza senza precedenti nei titoli Call of Duty!Il DLSS di NVIDIA è disponibile sin da oggi nel popolare battle royale ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 aprile 2021)annuncia oggiche i giocatori in possesso di una GPUGeForce RTX otterranno un aggiornamento gratuito delle prestazioni: i titoli di grande successo comeofof, godranno del supporto deldi. Grazie all’implementazione di questa tecnologia, le prestazioni aumenteranno fino a raggiungere un grandioso 70%. Le GPU GeForce RTX offrono un’esperienza senza precedenti nei titoliof!Ildiè disponibile sin da oggi nel popolare battle royale ...

