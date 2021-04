Calcio: Farris 'Sconfitta non compromette rincorsa champions Lazio' (Di giovedì 22 aprile 2021) Il vice di Simone Inzaghi continua a crederci: "Lunedì abbiamo lo scontro diretto con il Milan" NAPOLI - "Questa Sconfitta non può e non deve compromettere le nostre speranze champions perché già ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Il vice di Simone Inzaghi continua a crederci: "Lunedì abbiamo lo scontro diretto con il Milan" NAPOLI - "Questanon può e non devere le nostre speranzeperché già ...

