Andrea Romano Pd contro sindaco Raggi | ' Vergogna | da due mesi non riesco a seppellire mio figlio'

'Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è piu' con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi,...

