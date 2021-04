WindTre | partnership con Nexi per il Mobile Pos

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA –si conferma sempre più vicina alle esigenze dei clienti professionisti, con una gamma di soluzioni innovative che consentono di lavorare in modo ancora più efficiente grazie alla velocità, affidabilità e capillarità della ‘Top Quality Network’. Il portafogliosi arricchisce, grazie allacon, di una soluzione innovativa, semplice e veloce per avvicinare i professionisti al mondo dei pagamenti digitali e in mobilità. Arriva nei punti venditail nuovoPos, che consente di accettare carte di pagamento in modo comodo, rapido, sicuro e a condizioni molto vantaggiose. Il dispositivoPOS è incluso in abbinamento a tutte le offerte voce della gamma ‘Professional’, con ...