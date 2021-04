WhatsApp, addio dal prossimo 15 maggio: terremoto per tutti questi utenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) WhatsApp è pronta a dire addio dal prossimo 15 maggio. Infatti diversi utenti potrebbero abbandonare l’applicazione: andiamo a scoprire quali sono. L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp, è pronta a dire addio a tantissimi utenti. Infatti, il prossimo 15 maggio verranno attivati nuovi termini di servizio, che obbligano l’utenza a condividere i propri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)è pronta a diredal15. Infatti diversipotrebbero abbandonare l’applicazione: andiamo a scoprire quali sono. L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo,, è pronta a direa tantissimi. Infatti, il15verranno attivati nuovi termini di servizio, che obbligano l’utenza a condividere i propri L'articolo proviene da Inews.it.

