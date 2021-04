Uomini e Donne, Simonetta Epifani: che fine ha fatto l’ex dama del trono over (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan di Uomini e Donne ricorderanno, sicuramente, Simonetta Epifani, dama che ha preso parte al trono over del talk show pomeridiano l’anno scorso. La dama è entrata a far parte del cast della trasmissione di Canale 5 con il desiderio di incontrare il grande amore, cosa che purtroppo non si è verificata. Dopo poco tempo, infatti, la protagonista ha deciso di abbandonare questa esperienza per allontanarsi definitivamente dai riflettori. Da quando ha lasciato la trasmissione, la donna è sparita dai riflettori, ma attraverso alcuni contenuti sui social, vediamo che fine ha fatto adesso. Simonetta Epifani a Uomini e Donne e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan diricorderanno, sicuramente,che ha preso parte aldel talk show pomeridiano l’anno scorso. Laè entrata a far parte del cast della trasmissione di Canale 5 con il desiderio di incontrare il grande amore, cosa che purtroppo non si è verificata. Dopo poco tempo, infatti, la protagonista ha deciso di abbandonare questa esperienza per allontanarsi definitivamente dai riflettori. Da quando ha lasciato la trasmissione, la donna è sparita dai riflettori, ma attraverso alcuni contenuti sui social, vediamo chehaadesso.e ...

