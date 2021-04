Terrorismo, arrestato complice autore dell'attentato a Nizza (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' un 28enne cittadinoalbanese ed è stato individuato e arrestato dagli investigatori della Polizia di Stato a Caserta come complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia , a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' un 28enne cittadinoalbanese ed è stato individuato edagli investigatoria Polizia di Stato a Caserta cometerroristico commesso in Francia , a ...

