Superlega, Inter si sfila: "Non siamo più parte del progetto" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega europea, l'Inter si chiama fuori dal progetto con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League – si legge sul Inter.it -. siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti Interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere Interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in ..."

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - Agenzia_Ansa : Superlega: Inter, 'noi non più interessati' - Calcio - ANSA - Agenzia_Ansa : Falsa partenza per la Superlega. A poco più di 48 ore dalla nascita già perde i pezzi. Tutte e sei le inglesi rinu… - marcosenza : RT @Tg3web: Le proteste dei tifosi e le reazioni delle autorità sportive sgonfiano la Superlega. A 48 ore dall'annuncio della sua nascita,… - iltrumpo : RT @Giovanni_N0: Secondo me pe lunedì prossimo so usciti tutti da sta #SuperLega. Resteranno solo Juve, Inter e Milan che faranno un grande… -