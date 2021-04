Superlega, il dietrofront di Agnelli: “Il progetto non può più andare avanti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega Agnelli, il presidente bianconero ha annunciato ai microfoni di Reuters come il progetto attinente al nuovo torneo non possa andare avanti (Paolo Rattini/Getty Images)Incredibile dietrofront quello di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus ha rivelato ai microfoni di Reuters come il progetto riguardante il nuovo torneo non possa più andare avanti. “Si può andare avanti? Con tutta franchezza e onestà, no. Resto convinto della bellezza del progetto, avremmo creato la miglior competizione nel mondo, tuttavia la SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021), il presidente bianconero ha annunciato ai microfoni di Reuters come ilattinente al nuovo torneo non possa(Paolo Rattini/Getty Images)Incredibilequello di Andrea, il presidente della Juventus ha rivelato ai microfoni di Reuters come ilriguardante il nuovo torneo non possa più. “Si può? Con tutta franchezza e onestà, no. Resto convinto della bellezza del, avremmo creato la miglior competizione nel mondo, tuttavia la SuperLeague non può. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il ...

