Superlega, Andrea Agnelli si arrende: “non può andare avanti, non proseguirà” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto di Andrea Agnelli è andato in fumo. E’ sfumata la Superlega dopo il dietrofront delle sei squadre inglesi, poi a ruota sono arrivati anche quelli delle spagnole e dell’Inter. Nel mirino è finito anche il numero uno della Juventus, sono circolate addirittura voci di possibili dimissioni. Il presidente bianconero avevo deciso di mettere le cose in chiaro in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, frasi rilasciate prima della rottura. “Prima di rispondere alle domande, partendo da quello che è stato detto e scritto, ritengo che alcuni punti fermi debbano essere chiariti. Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto diè andato in fumo. E’ sfumata ladopo il dietrofront delle sei squadre inglesi, poi a ruota sono arrivati anche quelli delle spagnole e dell’Inter. Nel mirino è finito anche il numero uno della Juventus, sono circolate addirittura voci di possibili dimissioni. Il presidente bianconero avevo deciso di mettere le cose in chiaro in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, frasi rilasciate prima della rottura. “Prima di rispondere alle domande, partendo da quello che è stato detto e scritto, ritengo che alcuni punti fermi debbano essere chiariti. Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione. ...

