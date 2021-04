Semplici: «Questa squadra non doveva essere in questo tipo di classifica» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Udinese. Le parole del tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita e la vittoria di Questa sera contro l’Udinese. Decisivo il rigore di capitan Joao Pedro. Queste le parole del tecnico del Cagliari che, con questi tre punti, si riavvicina alla tanto agognata zona salvezza. IL DISCORSO DI CAPOZUCCA – «Non se lo aspettava. È giusto che queste belle parole rimangano tra di noi. Abbiamo fatto una bella prestazione in un campo davvero ostico. Aver dato continuità alla vittoria contro il Parma e alla sofferenza di stasera mi porta a fare i complimenti ai miei ragazzi». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24 VITTORIA E CARICA – «Questa squadra non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Udinese. Le parole del tecnico del Cagliari Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita e la vittoria disera contro l’Udinese. Decisivo il rigore di capitan Joao Pedro. Queste le parole del tecnico del Cagliari che, con questi tre punti, si riavvicina alla tanto agognata zona salvezza. IL DISCORSO DI CAPOZUCCA – «Non se lo aspettava. È giusto che queste belle parole rimangano tra di noi. Abbiamo fatto una bella prestazione in un campo davvero ostico. Aver dato continuità alla vittoria contro il Parma e alla sofferenza di stasera mi porta a fare i complimenti ai miei ragazzi». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24 VITTORIA E CARICA – «non ...

