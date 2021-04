Ruby ter a Siena, la difesa di Berlusconi: «Il Cav è ancora in ospedale. Decideranno i medici» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo rinvio dell’udienza del processo Ruby a Milano. Ma le condizioni di salute di Berlusconi non c’entrano. Lo spiega Federico Cecconi, avvocato dell’ex premier, al termine dell’udienza Ruby ter a Milano rinviata per l’assenza di un testimone. Rinviata l’udienza Ruby ter a Milano “Il rinvio non è dipeso da richieste di legittimo impedimento avanzate dalla difesa Berlusconi. La situazione non è cambiata sostanzialmente rispetto a quella della settimana scorsa. Berlusconi è ospedalizzato e adesso la parola passerà ai medici visto che abbiamo già udienza domani a Siena”. LEGGI ANCHE Nuovo ricovero di Berlusconi al San Raffaele. A rischio l'ultima udienza del processo Ruby ter Processo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo rinvio dell’udienza del processoa Milano. Ma le condizioni di salute dinon c’entrano. Lo spiega Federico Cecconi, avvocato dell’ex premier, al termine dell’udienzater a Milano rinviata per l’assenza di un testimone. Rinviata l’udienzater a Milano “Il rinvio non è dipeso da richieste di legittimo impedimento avanzate dalla. La situazione non è cambiata sostanzialmente rispetto a quella della settimana scorsa.è ospedalizzato e adesso la parola passerà aivisto che abbiamo già udienza domani a”. LEGGI ANCHE Nuovo ricovero dial San Raffaele. A rischio l'ultima udienza del processoter Processo ...

