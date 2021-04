Ritorno in classe, Andis: “Bene delega ai presidi di decidere le percentuali di studenti in presenza” (Di mercoledì 21 aprile 2021) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Governo e Regioni in merito al rientro in presenza degli studenti delle superiori dal prossimo 26 aprile". Così in una nota Paolino Marotta, presidente di Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Governo e Regioni in merito al rientro indeglidelle superiori dal prossimo 26 aprile". Così in una nota Paolino Marotta, presidente di, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. L'articolo .

