Quando riaprono i centri commerciali nel fine settimana? (Di mercoledì 21 aprile 2021) È una domanda ricorrente, a cui sulla base del nuovo decreto che sarà in vigore dal 26 aprile si può offrire una risposta. È quella la scadenza fissata a partire dalla quale inizierà quello che è già stato definito un programma di riaperture. Tra queste figurano, per l'appunto, anche le riaperture dei centri commerciali il sabato, la domenica e non solo. Succederà qualche giorno dopo, a precise condizioni e non ovunque. Per capire quali saranno gli sviluppi, sulla base di quella che è la bozza del nuovo decreto bisogna chiarire alcuni punti. Riapertura centri commerciali sabato e domenica? Il punto Il provvedimento che aveva portato alla chiusura dei centri commerciali si basava sull'ipotesi che, soprattutto nei giorni non feriali, potessero diventare luoghi di assembramento. Sulla ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) È una domanda ricorrente, a cui sulla base del nuovo decreto che sarà in vigore dal 26 aprile si può offrire una risposta. È quella la scadenza fissata a partire dalla quale inizierà quello che è già stato definito un programma di riaperture. Tra queste figurano, per l'appunto, anche le riaperture deiil sabato, la domenica e non solo. Succederà qualche giorno dopo, a precise condizioni e non ovunque. Per capire quali saranno gli sviluppi, sulla base di quella che è la bozza del nuovo decreto bisogna chiarire alcuni punti. Riaperturasabato e domenica? Il punto Il provvedimento che aveva portato alla chiusura deisi basava sull'ipotesi che, soprattutto nei giorni non feriali, potessero diventare luoghi di assembramento. Sulla ...

