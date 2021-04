Maneskin, la band si allarga? Ecco come stanno le cose (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan dei Maneskin sono increduli: la band si allarga? Poco fa, gli ultimi vincitori del Festival di Sanremo hanno pubblicato su Instagram una foto in cui è presente anche un quinto musicista e la didascalia parla chiaro: “This is Måneskin”. Ieri sera, il gruppo è stato ospite di Una pezza di Lundini, la trasmissione satirica condotta da Valerio Lundini su Rai2. La “new entry” era presenta ma né gli altri componenti né il conduttore hanno dato delucidazioni a riguardo. Solamente il giovane ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti a scuola insieme nel 2016”. Il suo nome è Leon e probabilmente è il protagonista di quella che potrebbe essere una gag, tuttavia i Maneskin si stanno ancora divertendo a disorientare i loro seguaci. Intanto su Twitter l’hashtag #Leon è in tendenza e i fan commentano: “Ma chi è? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan deisono increduli: lasi? Poco fa, gli ultimi vincitori del Festival di Sanremo hanno pubblicato su Instagram una foto in cui è presente anche un quinto musicista e la didascalia parla chiaro: “This is Måneskin”. Ieri sera, il gruppo è stato ospite di Una pezza di Lundini, la trasmissione satirica condotta da Valerio Lundini su Rai2. La “new entry” era presenta ma né gli altri componenti né il conduttore hanno dato delucidazioni a riguardo. Solamente il giovane ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti a scuola insieme nel 2016”. Il suo nome è Leon e probabilmente è il protagonista di quella che potrebbe essere una gag, tuttavia isiancora divertendo a disorientare i loro seguaci. Intanto su Twitter l’hashtag #Leon è in tendenza e i fan commentano: “Ma chi è? ...

