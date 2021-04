LIVE Musetti-Auger-Aliassime 6-4 2-3, ATP Barcellona in DIRETTA: equilibrio nel secondo set (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 40-40 Prontamente annullata dall’azzurro al servizio. 30-40 PALLA BREAK Auger-Aliassime! Scappa via il diritto di Musetti dal centro del campo. 30-30 In corridoio il rovescio dal centro del campo del #20 al mondo. 15-30 Lungo il diritto lungolinea a sventaglio dell’azzurro. 15-15 SMORZATA PAZZESCA DI Musetti! Servizio e diritto dell’azzurro che poi chiude con la palla corta di rovescio. 0-15 Risposta vincente di diritto del canadese. 2-3 Auger-Aliassime trova un ottimo diritto diagonale mettendo in difficoltà Musetti: fuori giri il suo diritto. AD-40 Servizio e diritto del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 40-40 Prontamente annullata dall’azzurro al servizio. 30-40 PALLA BREAK! Scappa via il diritto didal centro del campo. 30-30 In corridoio il rovescio dal centro del campo del #20 al mondo. 15-30 Lungo il diritto lungolinea a sventaglio dell’azzurro. 15-15 SMORZATA PAZZESCA DI! Servizio e diritto dell’azzurro che poi chiude con la palla corta di rovescio. 0-15 Risposta vincente di diritto del canadese. 2-3trova un ottimo diritto diagonale mettendo in difficoltà: fuori giri il suo diritto. AD-40 Servizio e diritto del ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime 0-1 ATP Barcellona in DIRETTA: buon inizio del canadese - #Musetti-Auger-Aliassime… - zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime ATP Barcellona in DIRETTA: tra poco si comincia sulla Pista Manolo Santana! -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Auger-Aliassime Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Auger-Aliassime #Barcellona - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #AugerAliassime, 2° turno #AtpBarcellona 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Barcellona 2021 - Lorenzo Musetti torna in campo dopo la vittoria contro Feliciano Lopez. Al sec… -