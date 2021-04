Liguria | Toti | coprifuoco alle 22 incompatibile con le riaperture

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "O spostiamo di un'ora, cosa che rende già fruibili i ristoranti, senza per questo creare davanti ai bar della movida, l'affollamento. Oppure, ancora più rigido, consentiamo ai ristoranti di prendere ...

Il Messaggero

... con la ricevuta del ristorante posso tornare a casa anche alle per 10.30": lo ha detto a Sky TG24 Giovanni, presidente della Regione, ospite di Start commentando l orario del coprifuoco ......di una serie di smobilitazioni da parte di Leonardo " ha sottolineato il segretario di Uilm,... Giovanni, per chiedere che si faccia carico nei confronti del governo del mantenimento dell'...Insieme alla Liguria, le "promosse" in giallo sarebbero Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e le province di Trento e Bolzano.Batte bandiera italiana ed è stata definita "la più grande e sostenibile al mondo". È la nuova nave ...